Osmaneli’nin köylerinde Hıdrellez şenlikleri devam ediyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki köylerde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdrellez şenlikleri devam ediyor.

Orhaniye ve Soğucakpınar köylerinde Hıdrellez kutlamaları yapılırken katılımcılara şifalı pilav ikram edildi. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve Siyasi parti başkanları köylerde yapılan Hıdrellez şenliklerine katılarak hayırlı olsun temennisinde bulundu. Soğucakpınar Köy Muhtarı Aydın Erol, her yıl geleneksel olarak yapılan Hıdrellez şenliklerin kutlanmaya da devam edeceğini belirterek, "Burada birlik, beraberlik ve kaynaşma duygularının daha da güçlendiğine şahit oluyoruz. Bu şenlikleri köyümüzde her yıl geleneksel olarak düzenliyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür ediyorum. İnşallah hepimiz açısından hayırlı uğurlu olur. Katılımlarınızdan dolayı size teşekkür ediyorum” diye konuştu. Şenliklerde tüm katılımcılara yufka, pilav, tatlı ve ayran ikram edildi. Yapılan etkinliklere, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel meclis üyeleri, daire amirleri, siyasi parti Başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

