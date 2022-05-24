Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

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Bilecik'te 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Engin B. (40) yönetimindeki 07 AJC 029 plakalı otomobil Tugay Kavşağına gelmeden bir anlık dikkatsizlik sonucu önünde seyreden Hilal K. yönetimindeki 11 ABB 097 plaka otomobile arkadan çarptı. Yaşanan kazada 07 AJC 029 plakalı otomobil sürücüsü Engin B. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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