Yurt dışından Bilecik'e gelen öğrenciler memnun ayrıldı

Bilecik'e "Erasmus Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Projesi" çerçevesinde yurt dışından gelen yabancı öğrenciler kentten memnun ayrıldı.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ortağı olduğu 'Look For a Better Place' adlı "Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Projesi"nin 4'üncü hareketliliği düzenlendi. Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin muz ev sahipliğinde Almanya, Danimarka, Hollanda ve İtalya'dan gelen 37 öğrenci, 10 öğretmen ve okulunun 34 öğrenci, 6 öğretmenin katılımıyla tanışma günü düzenlendi. Tanışma toplantısı ile başlayan program proje gruplarının kentteki sivil toplum kuruluşlarından Türk Kızılay Bilecik Şubesi, Bilecik Yeşilay Şubesi, TEMA Vakfı Bilecik Şubesi, Bilecik Halk Eğitim Merkezi, Bilecik Gençlik Merkezi, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Bilecik Şubesi, Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığını ziyaret etti. Yabancı öğrenciler ziyaretlerde kurum yetkililerinden 'Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' çerçevesinde yapılan faaliyetler hakkında bilgi alarak röportaj gerçekleştirdi. Hafta boyu çeşitli etkinlikler ile proje amaçlarına ve kültürler arası yakınlaşmaya önemli katkılar sağlanan projede öğrenciler sivil toplum kuruluşlarından edinilen bilgiler ve yapılan röportajları değerlendirerek proje hedefleri çerçevesinde tanıtım videoları hazırladı. Ayrıca Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri projenin son günü sivil toplum kuruluşu yetkililerine sunum gerçekleştirdi.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Gürsoy, Almanya, Danimarka, Hollanda ve İtalya'dan gelen değerli ortaklarına, okulu paydaşlarına ve projede emeği geçen öğretmenlere ilgi, destek ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

