Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri Almanya'ya gitti

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Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri Erasmus+ Akreditasyon Programı dahilinde Almanya gitti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Akreditasyon Programı dahilinde Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "ESL English as a Second Language" projesiyle Almanya’nın Duisburg şehrine hareket ettiler. Proje çerçevesinde öğrencilerin yabancı dil öğrenme ortamlarının yerinde gözlemlenmesi çalışmalarını gerçekleştirilmesi olduğu belirtildi. Öğrenciler ve öğretmenler çalışmalarında, yabancı dil öğretim ortamları, dil becerilerinin öğretimi ve ölçülmesi, dil öğreniminde karşılaşılan zorluklar gibi konularda gözlem ve sunum etkinliklerini 2230 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecekler.

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