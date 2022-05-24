1 buçuk metrelik dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü Bilecik'te düzenlenen Kamp ve Karavan Festivali'ne büyük ilgi Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan; "İnşallah geleneksel olarak bu noktada daha iyilerini yapmak istiyoruz"

Bilecik'te bu yıl birincisi düzenlenen Kamp ve Karavan Festivali'ne ilgi büyük olurken, balıkçılar tarafından tutulan 1 buçuk metrelik dev yayın balığı ise görenleri hayrete düşürdü.

Bilecik İl Kültür Turizm Müdürlüğü öncülüğünde kurum ve kuruluşlar tarafından destekli Kamp ve Karavan Festivali düzenlendi. Festivale başta Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar'dan yaklaşık 500 kişi katıldı. Festivalin ilk gününde Bilecik Pelitözü Gölpazark'a çok sayıda karavancı gelirken, yakılan kamp ateşinin çevresinde canlı müzik eşliğinde eğlendiler. Festivalin ikinci gününün sabahında 100'e yakın sportif balıkçı, oltalarını En Büyük Turna Balığı Yakalama yarışması için gölete saldı. Bu yarışmada 55 santimlik en büyük turna balığı tutan Gökhan Günay bin liralık para ödülü ve olta takımının sahibi oldu. Yarışma sırasında bir balıkçının oltasına bir buçuk metrelik yayın balığı takılırken, dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü. Yarışma dahilinde olmasa da bu balığı yakalayan İdris Aktepe adlı balıkçıya da para ödülü ve olta takımı verildi. Program AFAD'ın gölet üzerinde botla tatbikatı, Gençlik Merkezi gönüllerince halat çekme, ip atlama ve çuval yarışması gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.



"İnşallah geleneksel olarak bu noktada daha iyilerini yapmak istiyoruz"

Yapılan festival hakkında bilgi veren Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Bu yıl birincisini düzenlemiş olduğumuz Kamp ve Karavan Festivalimizi Bilecik Valiliğimiz himayelerinde Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübümüz, Tarım İl Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, İl Özel İdaremiz ortaklığında gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Çok yeni bir etkinlik, buradaki amacımız Bilecik’teki tarihi kültür ve doğal güzelliklerin yanı sıra hem sportif anlamda, hem de turizm anlamında mevcut olduğu potansiyeli varlığını hissettirmeyi arzuladık. Tabi ilk olduğu için bir kusurumuz olduysa sizlerin huzurunda affınızı diliyorum. İnşallah geleneksel olarak bu noktada daha iyilerini, daha farklı noktalarda, ilçelerimizin de bulunduğu doğal güzelliklerin olduğu göletlerimizde de bu etkinlikleri geleneksel olarak sürdürmek istiyoruz" dedi.

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