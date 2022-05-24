Minikler Türkiye Şampiyonası’na katılacak hentbolculara destek

Minikler Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü Minikler Hentbol Takımı’na iş insanı Kazım Yağmur'dan destek geldi.

2025 Haziran tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek olan Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü Minikler Hentbol Takımı'nın çalışmaları son sürat devam ediyor. Antrenör İsmail Aynur eşliğinde her gün antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanan miniklere Bilecik'te inşaat sektörüyle uğraşan iş insanı Kazım Yağmur'dan destek geldi. Miniklere forma reklamı ve bir takım destekler yapan Kazım Yağmur'a Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü tarafından plaket takdim edildi. Kazım Yağmur, spora her zaman destek olmaya çalıştıklarını anlatarak, "Tüm iş insanı arkadaşlarıma sesleniyorum, sizler de bu ilde futbol, basketbol, hentbol, voleybol ve adını sayamadığımız diğer takımlara az çok demeden yardım edin. Onlar bizlerin geleceği, onlara sahip çıkmamız lazım. Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü Minikler Hentbol Takımı'na Alanya'da düzenlenecek Minikler Türkiye Şampiyonası’nda başarılar dilerim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.