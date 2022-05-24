48 yıldır ilk defa şehit kardeşlerinin kabrini gördüler Şehidin tahrip olan kabri Bilecik’ten Kocaeli’ne taşındı Vali Dr. Kemal Kızılkaya; "Heyelan sonucu kabri zarar gören şehidin aziz hatırası Kocaeli’nde yaşatılacak"

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Şehit Özcan Koçak’ın Bilecik Şehir Mezarlığında yaşanan heyelan nedeniyle tahrip olan kabrinin toprağını Bilecik’ten Kocaeli’ne naklederek şehidin aziz hatırasını yaşatmak üzere ailesinin isteğinin yerine getirilmesini sağladı. Bu sayede kardeşleri, 48 yıldır ilk kez Jandarma Astsubay Özcan Koçak’ın kabrini gördü.

Bilecik’te görev yaptığı sırada 48 yıl önce, 10 Kasım 1974 tarihinde geçirdiği trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Özcan Koçak’ın kabri, Bilecik Şehir Mezarlığında yaşanan toprak kayması nedeniyle tahribata uğramıştı. Bunun üzerine Vali Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatıyla Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlatarak şehidin Kocaeli İzmit’te bulunan kız kardeşleri Ayşe Bircan Ertaş ve Gülcan Duran‘a ulaşarak durumu aktardı. Bilecik Valiliği tarafından Kocaeli’nden Bilecik’e getirilerek mezarlıkta inceleme yapan şehidin ailesi, kabrin toprakların taşınması suretiyle Kocaeli’nde yapılmasını istedi. Talep üzerine çalışmalara başlayan Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri, Kocaeli İzmit Namazgah Şehitliği’ne temsili bir kabir yaparak şehidin Bilecik’te bulunan mezarından getirilen toprağı temsili kabre yerleştirdi.



"Gördüğünüz bir eksiklik varsa tamamlarız, yapılan yanlışları düzeltiriz"

Şehit Özcan Koçak’ın Kocaeli’nde yaşayan kız kardeşleriyle görüntülü görüşen Vali Kızılkaya; “Şehidimizin mezarını sizlerin ziyaret edeceği ve yakışır bir biçimde yaptık. Bu vesileyle şehidimiz nezdinde tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Rabbim devletimizi, milletimizi korusun. Vatan, millet uğruna, bayrak, ezan uğruna şehit olarak toprağa düşen tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Gördüğünüz bir eksiklik varsa tamamlarız, yapılan yanlışları düzeltiriz. Yeter ki bizlere iletin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.



48 yıl boyunca ilk defa şehit kardeşlerinin kabrini gördüler

Diğer yandan kardeşlerini kaybetmenin acısını kabullenemeyerek şehidin kabrini 48 yıl boyunca ziyaret edemediklerini, fakat Bilecik Valiliği sayesinde ilk defa şehit kardeşlerinin kabrini gördüklerini ifade eden Gülcan Duran; “Bize bu imkânı sundukları için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu konuda valimiz öncü oldu. Böyle bir duyguyu yaşamamıza sebep oldunuz” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

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