Kadın elinden Bilecik lezzetlerinin sunulacağı ‘Mutfak’ açıldı Bilecik Kadın Kooperatifi Gastronomi Atölyesi ve Mutfağı açıldı

Bilecik Belediyesi tarafından düzenleme ve yenileme çalışmaları tamamlanan 'Bilecik Kadın Kooperatifi Gastronomi Atölyesi ve Mutfağı' açıldı.

Açılış programına, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses, Hüseyin Yıldız, siyasi parti temsilcileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, açılışta yaptığı konuşmada, "Mutfağımızda Bilecik’e özgü lezzetler kadın eliyle sunulacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında mutfak hakkında bilgi veren Subaşı, "Özellikle değerli kadınlarımıza hoş geldiniz diyerek pozitif bir ayrımcılık yapmak istiyorum. Bugün hepimiz için özel bir gün. Çok uzun bir süredir bugünü bekliyorduk. Önce kooperatif ile başladık. Orada el emeği göz nuru güzel eserler ortaya çıktı. Burada ciddi bir emek verildi. Ardından bu mutfağın açılması için çok çaba ortaya koydular. Her yönüyle kadın elinin değeceği bu mutfağımızda üretilen tüm ürünler halkımızla buluşacak. Buranın açılışını çok önemsiyorum. Çünkü burası kadınlarımızın her yerde nasıl güzel durduğunun bir göstergesi olacak. Kadınlar burada istihdam olunacak. Üretimler devam edecek. Mutfağımızdaki ürünler çok lezzetli. Her birisi Bilecik’e özgü tatlar barındırıyor. Ben bu güzel tesisin tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bilecik Kadın Kooperatifi Başkanı Yasemin Aydın açılışta yaptığı konuşmada, kadınlar olarak çok mutlu olduklarını belirterek, Bilecik Kadın Kooperatifi Gastronomi Atölyesi ve Mutfağının düzenlenmesinde ve açılmasında emeği olan Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Mutfağın açılışı yapıldı. Başkan Vekili Subaşı ve beraberindekiler daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.