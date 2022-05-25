Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu’nda kütüphane açılışına katıldı.

Bilecik’in Söğüt Kaymakalığı ve belediyesinin katkılarıyla Ömer Faruk Tuncer, Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu’nda kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, ve Belediye Başkanı İsmet Sever’in açılış kurdelesini kestiği açılışta öğrenciler kütüphanelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Söğüt Kaymakamı Tuncer, kitabın kültürümüzün en önemli değerlerinde olduğunu ifade ederek, öğrencilere hitaben, “Eğer biz kitap okumayı alışkanlık haline getirirsek hem geçmişimizi daha iyi öğrenmiş olacağız, hem de geleceğimize yön veren, ufkumuzu açan birer ışık olacaktır” dedi.

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