15 ekip, 60 kişi ile sahada çalışıyorlar

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı günde ortalama 15 ekipten oluşan 60 kişilik çalışan sahadaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Başta kanalizasyon ve altyapı projesi olmak üzere, abone bağlantı çalışmaları, yeni yol açma çalışmaları, su ve elektrik arıza çalışmaları ile asfalt ve kilit parke taşı çalışmaları gibi alanlarda olmak üzere 15 ekip ve 60 kişiden oluşan çalışan sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler çalışmalarında ayrıca Bilecik Belediyesi Güzel Masa birimine gelen talepler doğrultusunda gerekli bakım ve onarım çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Vatandaşların başta ulaşımda en iyi hizmeti alması amacıyla çalışmalarına her gün yenilerini ekleyen Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bazı mahallelerde yeni yol ve caddeler açarken bazı mahallelerde ise asfalt ve kilit parke taşı çalışmaları ile vatandaşları çamurlu yollardan kurtarıyor.

Çalışmalar çerçevesinde ayrıca kentte yağmur suyu ve kanalizasyon suyunun ayrıştırıldığı ve sel baskını mağduriyetlerinin de en aza indirileceği kanalizasyon ve altyapı çalışması da devam ediyor. Günde 3 ayrı noktada devam eden çalışmalarda altyapı çalışması biten alanlarda asfaltlama çalışması için son hazırlıklar yapılıyor. Çalışmalarda ayrıca yıllardır yenilenemeyen sokak ve kaldırımlarda iyileştirme ve yenileme çalışmalarını da yerine getiriyor.

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