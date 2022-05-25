Bilecik´te konser ertelendi, binlerce kişi şehitler için yürüdü



Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK Belediyesi tarafından organize edilen konser, Pençe-Kilit operasyonunda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 asker nedeniyle ertelendi. Konser için alanda toplanan binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak yürüdü.

Bilecik Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği Hande Ünsal konseri ve fener alayını olumsuz hava şartları nedeniyle dün akşama ertelemişti. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce 5 askerin şehit edildiği saldırı sonrası konser, ikinci kez ertelendi.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Meydanı'nda konser için kurulan sahnede, "Burada bu akşam toplandık çünkü 19 Mayıs konserimizi hava muhalefeti nedeniyle ertelemiştik. Coşkulu konseri ve fener alayını da bu akşama planlamıştık. Burada bu konuşmayı yapmakta çok zorlanıyorum. Bildiğiniz gibi 5 şehidimiz var. Operasyon devam ediyor. Şehitlerimiz artabilir, yaramız açık bir şekilde kanıyor. Anlayışlı olacağınızı biliyorum. Bizler bu vatanın evlatlarıyız. Bir damla kanın bile dökülmesine tahammülümüz olamaz ve biz bu akşam eğlenemeyiz. Şehitlerimiz için yürüyüş yaparken bize katılırsanız memnun oluruz" diye konuştu.

Konser için toplanan binlerce kişi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın ardından kent sokaklarında ellerinde Türk bayraklarıyla `Şehitler ölmez, vatan bölünmez´ sloganlarıyla yürüyüş düzenledi.

Öte yandan konserin 15 Haziran´a ertelendiği açıklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-05-25 12:08:17



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