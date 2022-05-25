Yol kontrolünde araç içinde uyuşturucu ele geçirildi

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Bilecik'te jandarmanın yol kontrol faaliyetleri sırasında hareketlilerinden şüphelenilen sürücünün aracında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrol faaliyeti sırasında bir otomobilde sürücüsünün şüpheli hareketleri sonrası detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada 9 gram metamfetamin ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile uyuşturucu malzemelere el konulurken şüpheli U.A. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

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