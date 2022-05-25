Yol kontrolünde araç içinde uyuşturucu ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yol kontrolünde araç içinde uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Yol kontrolünde araç içinde uyuşturucu ele geçirildi

Bilecik'te jandarmanın yol kontrol faaliyetleri sırasında hareketlilerinden şüphelenilen sürücünün aracında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrol faaliyeti sırasında bir otomobilde sürücüsünün şüpheli hareketleri sonrası detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada 9 gram metamfetamin ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile uyuşturucu malzemelere el konulurken şüpheli U.A. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şüphe üzerine durdurulan araçtan kaçak kazı malzemeleri çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçtan kaçak kazı ...
Bilecik´te konser ertelendi, binlerce kişi şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER Bilecik´te konser ertelendi, binlerce kişi şehitler ...
Bilecik'te kaçak kazı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bilecik'te kaçak kazı operasyonunda 3 kişi gözaltına ...
15 ekip, 60 kişi ile sahada çalışıyorlar
YEREL HABERLER 15 ekip, 60 kişi ile sahada çalışıyorlar
Hacı adaylarına yönelik eğitim seminerleri başladı
YEREL HABERLER Hacı adaylarına yönelik eğitim seminerleri başladı
AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı ...
Öğrenciler kütüphanelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
YEREL HABERLER Öğrenciler kütüphanelerine kavuşmanın mutluluğunu ...
Kadın elinden Bilecik lezzetlerinin sunulacağı ‘Mutfak’ açıldı Bilecik Kadın Kooperatifi Gastronomi Atölyesi ve Mutfağı açıldı
YEREL HABERLER Kadın elinden Bilecik lezzetlerinin sunulacağı ...
Bilecik’te binlerce kişi şehitler için "Sessiz yürüyüş" yaptı Bilecik’te hava muhalefeti yüzünden 19 Mayıs günü ertelenen Hande Ünsal konseri yine ertelendi Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı: "Şehitlerimizin olduğu bir günde bizler eğlenemeyiz"
YEREL HABERLER Bilecik’te binlerce kişi şehitler için "Sessiz ...
Bilecik'te otomobil başına düşen kişi sayısı belli oldu
YEREL HABERLER Bilecik'te otomobil başına düşen kişi sayısı belli ...
Bilecik'te 48 yıl önce şehit olan astsubayın kabri, Kocaeli'ye nakledildi
YEREL HABERLER Bilecik'te 48 yıl önce şehit olan astsubayın kabri, ...
48 yıldır ilk defa şehit kardeşlerinin kabrini gördüler Şehidin tahrip olan kabri Bilecik’ten Kocaeli’ne taşındı Vali Dr. Kemal Kızılkaya; "Heyelan sonucu kabri zarar gören şehidin aziz hatırası Kocaeli’nde yaşatılacak"
YEREL HABERLER 48 yıldır ilk defa şehit kardeşlerinin kabrini ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Bilecik, kendine özgü 400'e yakın yemekle gastronomi şehri olma yolunda Vali yardımcısı kolları sıvadı, mantı katladı, tanıtım yaptı İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan; "Bilecik bulunduğu konumu itibariyle zengin tarih ve kültürel çeşitliliğin buluştuğu ender bir şehirdir" "400'e yakın Bilecik'e has gastronomi değerlerinin korunmasını için elimizden geleni yapacağız"
YEREL HABERLER Bilecik, kendine özgü 400'e yakın yemekle gastronomi ...
Minikler Türkiye Şampiyonası’na katılacak hentbolculara destek
YEREL HABERLER Minikler Türkiye Şampiyonası’na katılacak ...
Bilecik'te kayıtlı araç sayısı 73 bin 566’a ulaştı
YEREL HABERLER Bilecik'te kayıtlı araç sayısı 73 bin 566’a ulaştı
Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni yerine taşındı
YEREL HABERLER Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yeni ...
1 buçuk metrelik dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü Bilecik'te düzenlenen Kamp ve Karavan Festivali'ne büyük ilgi Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan; "İnşallah geleneksel olarak bu noktada daha iyilerini yapmak istiyoruz"
YEREL HABERLER 1 buçuk metrelik dev yayın balığı görenleri hayrete ...
Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri Almanya'ya gitti
YEREL HABERLER Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri Almanya'ya gitti
Yurt dışından Bilecik'e gelen öğrenciler memnun ayrıldı
YEREL HABERLER Yurt dışından Bilecik'e gelen öğrenciler memnun ...
Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
Bilecik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Bilecik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev ...
Bilecik'te 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Bilecik'te 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.