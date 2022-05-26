Düzensiz göçmen akımı için çözüm önerileri görüşüldü

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya , Göç İdaresi Başkanlığı’nın düzenlediği ve 7 il valisinin bulunduğu 10. Bölge Düzensiz Göç İle Mücadele Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

Düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla Bilecik’in de içinde bulunduğu, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Kütahya, Sakarya ve Yalova İlleri İle 10. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Bursa’da gerçekleştirildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve diğer illerin valileri katıldı. Toplantıda il sınırlarında yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler, yapılan çalışmalar ile istatistiki bilgiler paylaşılarak, istişareler yapıldı.

Toplantısı, düzensiz göçmen akımı hakkında görüş ve çözüm önerilerinin görüşülmesinin ardından son buldu.

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