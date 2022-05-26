Pazaryeri'nde mezarlık temizleme çalışmaları devam ediyor

Pazaryeri Belediyesi tarafından ilçe mezarlığında başlatılan genel temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Bilecik’in Pazaryeri ilçe mezarlığında yılın belli dönemlerinde ve düzenli aralıklarla temizlik çalışması yapan Pazaryeri Belediyesi ekipleri, havaların ısınması ile birlikte temizlik çalışmalara hız verdi. Ekipler çalışmalarında ağaç budama, sırt tırpanı ile ot temizliği ve çapa yaparak mezarlık içerisinin temiz ve bakımlı olmasını sağlıyor.

Konuya ilgin açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Manevi değerlere sahip çıkmanın yanı sıra vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde mezarlık ziyareti yapmaları için çalışmalarını peyder pey sürdürecek” dedi.

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