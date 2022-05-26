Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bilecik'te hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre 2631 Mayıs tarihileri arasında Bilecik, Eskişehir, Bursa ve Kütahya'da hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bilecik'te bugün 29 derece olan hava sıcaklığı hafta sonu 35 olması beklenirken, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü oluşması muhtemel güneş çarpması vakaları için vatandaşları uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.