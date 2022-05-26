Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı kutlanıyor Fetih selası ve fetih duası, Şeyh Edebali Türbesi'nde okundu Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Coral: "Aşiretten beyliğe, beylikten devlete, devletten imparatorluğa giden kutlu yolculuk"

Bilecik'te Şeyh Edebali ve Osman Gazi anılarak Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı kutlandı. Osmanlı Devletinin kuruluğu topraklar olan Bilecik'te fetih selası ve fetih duasının ardından kılıç kuşatma töreni yapıldı.

Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı kutlaması, mehteran takımı eşliğinde Bilecik protokolün katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan Şeyh Edebali Türbesine kadar 'Fetih Yürüyüşü' ile başladı. Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin türbe yerleşkesi içinde saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Kur'anı Kerim okundu.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yapan Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Coral, Bilecik'i tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, kadim ve gazi bir şehir olarak nitelendirerek, "Türk İslam medeniyetinin parlaklığını yaşadığı dönemde Bilecik Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna beşiklik etmiş, devletin kurucuları bu kutsal topraklardan yola çıkarak, sırasıyla Bursa’yı Edirne’yi fethetmiş 150 yıl sonra Peygamber efendimizin Hadisi Şerifi'ne mazhar olan İstanbul’a 270 yıl sonra da Viyana kapılarına kadar, 3 kıtaya kadar bu kutlu düşünceyi yaymışlardır. Aşiretten beyliğe, beylikten devlete, devletten imparatorluğa giden bu kutlu yolculukta Osman Gazi’nin anlını teri, Şeyh Edebali’nin gözünün feri, Ertuğrul Gazi’nin ayak izlerinin manevi ruhu asırlar boyunca gittiği her coğrafyaya taşımıştır. Bu kutlu yürüyüş tarihin önemli mihenk taşlarından biri olmuş, attığı her adımda bölmeyi değil bütünlemeyi, öfkeyi değil uysallığı, hoşgörüyü, adaleti tüm insanlığa miras olarak bırakmıştır. Vaktin kıymetli olduğunu, bereketin büyüklerle birlikte olduğunu gönüllere nakış nakış işlemişler. Bu topraklarda yaşamanın, bu topraklara hizmet etmenin inanç ve onuruyla dünden bugüne aynı ruhla bizler de çalışmalarımıza devam ediyoruz, yön veriyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından mehteran, kılıç kuşatma, kılıç kalkan ekibinin gösterileriyle program, fetih selası ve fetih suresinin okunmasıyla devam etti. Ardından katılımcılara şifalı pilav ikramıyla bugünkü kutlamalar sona erdi. Şeyh Edebali ve Osman Gazi'yi Anma ve Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı kutlamaları yarın saat 10.00'da Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde 'Fetih Konferansı' ve cuma namazı öncesi tarihi Orhan Gazi Camiinde Mevliti Şerif ve Osmanlı şerbeti ikramıyla devam edecek.

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