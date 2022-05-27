Yapılan yollar vatandaşların yüzünü güldürüyor

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından köy yolları ile ilgili yapım çalışmaları sürüyor.

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce köy yollarında çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Bu çerçevede Elmabahçe köyünde çalışmalarına devam eden ekipler, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yol yapımı ve onarımı ile köy halkına daha iyi ulaşım imkanı sağlıyor.

Çalışma bölgesini ziyaret eden Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, vatandaş odaklı çalışma sergilediklerini ifade etti. Aynı zamanda çalışma bölgesini ziyaretinde Genel Sekreter Bayrakçı’ya eşlik eden Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve İl Genel Meclis Üyesi Zeki Kayadelen gerçekleştirilen çalışmaları taktir ettiklerini ifade ederek, İl Özel İdaresi’ne çalışmalarında başarılar diledi.

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