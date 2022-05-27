Bilecik Belediyesi asfalt ihalesini gerçekleştirdi

Bilecik Belediyesi tarafından devam eden altyapı çalışmalarında biten alanlarda yapılacak olan asfaltlama çalışmaları için ihale gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl başlatılan ve şehrin kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ayrılarak mağduriyetlerin giderildiği çalışmanın üstyapısında kullanılacak asfalt için ihale yapıldı. Bilecik Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı salonunda yapılan ihale kent merkezindeki muhtelif cadde ve sokaklarda sıcak asfalt kaplama, aşınma, binder ile kaplanması ve yolların asfalt betonu hazırlanarak tamir ve bakımının yapılması, finişer ile asfalt yama yapılması adıyla gerçekleştirildi.

20 bin tona yakın asfalt malzemesi kullanılacak

Gerçekleştirilecek çalışmada 7 bin ton asfalt tamir ve bakım aracı ile aşınma asfalt yapılması, 3 bin ton finişer ile aşınma asfalt yama çalışması, 4 bin ton finişer ile binder asfalt yamakaplama çalışması, 3 bin ton plentmix temel yapılması gerçekleştirilecek. Çalışmada ayrıca 500 metreküp asfalt kazıma makinası ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması, 500 metreküp malzemenin Gülümbe döküm sahasına asfalt kazıma makinesi ile her cins kazılan malzemelerin nakil işi yapılacak.

"Çalışmaların tamamlanması ile cadde ve sokaklarımız daha güzel olacak"

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı gerçekleştirilen ihale hakkında yaptığı değerlendirmede "25 Mayıs Çarşamba günü asfalt ihalemiz gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ihale komisyonda tüm yönüyle değerlendirilecek. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını ayrı tutarak gerçekleştirdiğimiz çalışmamızı asfaltlama ile tamamlamış olacağız. Böylece vatandaşlarımızı çamur ve tozdan kurtarmış olacağız. Bizlere bu önemli ve büyük çalışmada sabır göstererek destek verdikleri için tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.