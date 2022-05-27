

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iktidarın memleketin sorunlara kalıcı çözümler üretemediğini söyleyerek, "Mahkumlara izin uzatılmış, bakaya olanlar bedelli askerlikten yararlanacakmış, memleketin sorunlarına kalıcı çözüm üretmiyorlar. Depo basarak, stokçu diye suçlayarak, tanzim satış mağazaları açarak sorunu çözebileceklerini düşünüyorlar" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik´e geldi. Bilecik yeni otogar önünde partililer tarafından karşılanan İnce, TOKİ aile çay bahçesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan´a yönelik sözlerini değerlendiren İnce, "Muhalefet ne diyor? `Kaçacaklar, hazırlık yapacaklar´ diyor. Paraya bakıyorum, 50-60 milyon dolar kaçmak için yeterli bir para değil, hesapta bir yanlışlık var. Kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para. Biz memlekette kimse kaçsın istemiyoruz, eski başbakanların, eski cumhurbaşkanlarının rahatça sokaklarda gezmesini istiyoruz. Demirel, Ecevit, Mesut Yılmaz nasıl gezdiyse, Tansu Çiller hala nasıl geziyorsa, eski başbakanlar, eski cumhurbaşkanları, eski milletvekilleri sokaklarda istedikleri gibi gezsinler, demokrasi o zaman vardır" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili 2 eski polis memurunun tutuklandığını hatırlatan İnce şunları söyledi:

"Bu iktidar, bu muhalefetten, bu muhalefet bu iktidardan çok memnun. Nereden anladım biliyor musunuz? Muhalefet kaçacak bunlar dedikten bir gün sonra 12 yıl önceki kasa operasyonundan dolayı 2 polis tutuklandı. Ne demek bu? Birbirlerine mesaj mı veriyorlar acaba? Ben senden razıyım, sen de benden razı ol, yoksa mı diyorlar? 12 yıl sonra polisler niye tutuklanıyor ki? Lafın tamamı deliye anlatılır. Biz senden razıyız, sen muhalefette kal biz de senden razıyız sen iktidar da kal. Biz ikisinden de razı değiliz, ikisini de göndermek istiyoruz, onun için Memleket Partisi var. Memleket yangın yeri, vaatlere bakın uzaya gidecekmişiz hadi gözünüz aydın bir kişi uzaya gidecekmiş. 85 milyondan o şanslı kim acaba? Ona nasıl torpil yapacaklar çok merak ediyorum. Mahkumlara izin uzatılmış, bakaya olanlar bedelli askerlikten yararlanacakmış, memleketin sorunlarına kalıcı çözüm üretmiyorlar. Depo basarak, stokçu diye suçlayarak, tanzim satış mağazaları açarak sorunu çözebileceklerini düşünüyorlar." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-05-27 13:01:48



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