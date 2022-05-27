Voleybol şampiyonları kupalarını aldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bozüyük Okulları Sosyal Etkinlikler Festivali (BOSEF) çerçevesinde düzenlenen voleybol turnuvası galipleri kupalarını aldı.

Turnuva sonunda şampiyon olarak takımlara Kaymakam Adem Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir’in katıldığı törenle kupa ve madalyaları verildi. Kaymakam Adem Öztürk, voleybol turnuvasında dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledikten sonra kupa ve madalyalarını takdim etti.

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