Osmaneli'ne yapılacak TOKİ Projesi yatırım planına alındı

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Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 287 konutluk, 3 etap şeklindeki TOKİ Projesi'nin yatırım palanına alındığı söyledi.

Münür Şahin, TOKİ Projesi'nin ihalesi yakında yapılacağı, bu projeyle ilçenin konut ihtiyacına büyük katkı sağlayacağı söyledi. Şahin, "TOKİ Projemizin onaylanması ve yatırım planına alınmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Milletvekilimiz Selim Yağcı'nın, İl Başkanımız Serkan Yıldırım'a TOKİ Proje ekibine ve belediyemiz proje ekibine çok teşekkür ediyoruz. Osmaneli için TOKİ Projemiz hayırlı olsun. Kısa sürede başlayacak 3'üncü etap TOKİ Projemiz sonrası inşallah yakında 400 konutluk, ardından 4'üncü etap için çalışmalar başlayacağız" dedi.

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