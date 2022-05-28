7 asırlık tarifiyle Osmanlı Şerbeti Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan; "Bilecik'e tescilli Osmanlı Şerbeti, 7 asırdır tarifi korunuyor"

Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik'te 700 yıllık tarifiyle aynı şekilde yapılan Osmanlı Şerbeti dağıtıldı.

Bilecik'te Şeyh Edebali ve Osman Gazi anılarak Bilecik'in fethinin 723'üncü yılı kutlamaları son gününde devam etti. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Fetih Konferansı ardından Osmanlı Devletinin manevi kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi olan Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan tarihi Orhan Gazi Camii'nde Mevliti Şerif okundu. Daha sonra Osmanlı Şerbeti ikramı yapıldı. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Şeyh Edebali Üniversitesi ortaklığında gerçekleşen programa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya misafirlere çömlek testi içerisinde hazırlanan şerbeti kendi elleriyle servis etti.



700 yıl önceki tarifiyle hazırlanıyor

Narçiçeği başta olmak üzere tarçın, zencefil, kızılcık şerbeti, meyve kuruları gibi içerisinde kırka yakın baharat ve organik aromalar ile tamamen el emeği ile katkı maddesi kullanılmadan asırlık tarifine uygun olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda Bölümü uzmanları ve öğrencileri ile yarım gün uğraşılarak bir gün boyunda soğukta bekletilerek servis edildi.



"Bilecik'e tescilli Osmanlı Şerbeti, 7 asırdır tarifi korunuyor"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Şeyh Edebali ve Osman Gazi anılarak Bilecik'in fethinin 723'üncü yılını kutladıklarını söyleyerek, "Bilecik; Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna başkentlik yapan kadim bir şehirdir. Günümüzden 7 asır öncesinden akademik ve tarihi araştırmaları neticesinde hazırlanan reçeteler ile Osmanlı Şerbeti'ni tescillemelerini, Bilecik olarak yaparak koruma altına alınması bizler için mutluluk verici olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizler de bizlere miras kalan bu güzel ve şifa kaynağı değerlerimizi yaşatarak nesilden nesle aktarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah köklü bir tarihe ve kültürel değere sahip olan; yerli ve yabancı yılda 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan ilimizde kurumsal ve ekonomik anlamda da turizme kazandırılması amacıyla yeni projeler geliştirdiğimizi bildirmek istiyorum. Herkesi bu eşsiz lezzetleri yerinde görerek, koklayarak tatmalarını tavsiye ediyoruz ve Bilecik'e bekliyoruz" dedi.

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