Kontrolden çıkan tır orta refüje devrildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan tır orta refüje devrilirken, kaza maddi hasarla atlatıldı.

Alınan bilgilere göre, BilecikOsmaneli D650 karayolunda seyir halinde bulunan 27 UR 707 plakalı tırın sürücüsü Levent T., Kızıloz Köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan orta refüje devrilirken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Devrilen tır çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, BilecikOsmaneli D650 karayolunda kısa süreli trafiğe kapandı. Kurtarma çalışmasının bitimine müteakip yol trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.