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Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyordu, kolonyası da yapıldı

İHA

Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyordu, kolonyası da yapıldı

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen endüstriyel bitki şerbetçi otunun kolonyası yapıldı.
Pazaryeri ilçesinde 3 bin dekar alanda üretilen, 2 bin ton civarında bir rekolte alınan ve genellikle ilaç ve içecek sanayisinde kullanılan şerbetçiotunun kolonyası yapıldı. Kolonyanın kokusun çok güzel olduğunu anlatan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Şerbetçiotu kolonyamız hazır. İlçemize ve şerbetçiotu üreticilerimize hayırlı olsun. Bursa Bilecikliler Derneğimiz işbirliğinde hazırladığımız kolonyanın kokusu çok güzel oldu çok" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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