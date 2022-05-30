Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyordu, kolonyası da yapıldı

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen endüstriyel bitki şerbetçi otunun kolonyası yapıldı.
Pazaryeri ilçesinde 3 bin dekar alanda üretilen, 2 bin ton civarında bir rekolte alınan ve genellikle ilaç ve içecek sanayisinde kullanılan şerbetçiotunun kolonyası yapıldı. Kolonyanın kokusun çok güzel olduğunu anlatan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Şerbetçiotu kolonyamız hazır. İlçemize ve şerbetçiotu üreticilerimize hayırlı olsun. Bursa Bilecikliler Derneğimiz işbirliğinde hazırladığımız kolonyanın kokusu çok güzel oldu çok" dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.