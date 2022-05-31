Sınav stresi ile başa çıkmanın formülleri aktarıldı

Bilecik'te LGS’ye girecek olan öğrenciler için motivasyon semineri verildi. Seminerde öğrencilere sınav öncesi, sınav esnası ve sınav sonrası stres ile başa çıkmanın formülleri aktarıldı.

Bilecik'te binlerce öğrenci 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Liselere Giriş Sınavında (LGS) ter dökecek. Sınava sayılı günler kala Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrenciler için "LGS, Son Virajda Motivasyon” isimli seminer düzenledi. Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda, 8’inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Eğitimci ve Psikolojik Danışman Mutlu Selen Haşit, öğrencilere sınavda stresle yola çıkmanın formüllerini verdi. Seminerde LGS’ye çok az bir süre kala öğrencilere yapmaları gerekenleri hatırlatan Haşit, son 10 günün önemine dikkat çekti. Çeşitli paylaşımların gerçekleştiği seminerde, öğrencilerin akıllarına takılan sorulara da cevap verildi.

Öte yandan motivasyon semineri, Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır ve okul idarecileri tarafından da takip edildi. Program sonunda öğrencilere başarılar dileyen Tahsin Yazır, Mutlu Selen Haşit'e teşekkürlerini iletti.

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