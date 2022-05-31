Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 17 bine aşkın öğrencisiyle bir yaşına daha girdi.
Bilecik'te onlarca ülkeden öğrenci yetiştiren Şeyh Edebali Üniversitesi, 15’inci yılını kutlarken Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, mesaj yayınladı. Beydemir, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi,
“29 Mayıs 2007’de kurulan üniversitemiz bugün 17 bini aşkın öğrencisi ile ülkemizin saygın eğitim kurumları arasındadır. Kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. 15’inci yılımız kutlu olsun.”
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