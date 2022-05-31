Bilecik'te ihracat ve ithalat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Nisan ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre nisan ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik’te 2022 Nisan ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 9,1 artarak 16 milyon 697 bin dolar, ithalat yüzde 41,7 artarak 2022 Nisan ayında 7 milyon 460 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’de ise, nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 24,6, ithalat yüzde 35 arttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.