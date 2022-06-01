Rektör Beydemir, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı'nı değerlendirdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, katıldığı Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı'nı değerlendirerek, "Ortak lisansüstü eğitim programlarının açılması, ortak projeler planlanması ve özellikle laboratuar alanlarının ortak kullanılması konuları ele alındı" dedi.

Üniversiteler arası iletişim ve etkileşimi artırmak, öğrenci ve öğretim elemanları değişimi yapmak, ortak bilimsel çalışmalar yapmak gibi amaçlarla kurulan Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem toplantısı, Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü başkanlığında yapıldı.

Karabük Üniversitesi senato toplantı odasında gerçekleşen toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "Üniversiteler arasındaki akademik iş birlikleri, iş birliği fırsatlarının tespiti ve değerlendirilmesi için alt kurul oluşturulması, ortak lisansüstü eğitim programlarının açılması, ortak projeler planlanması ve özellikle laboratuvar alanlarının ortak kullanılması konularının değerlendirdik" dedi.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in yanı sıra Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzzafer Elmas, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. İzzet Açar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun ile KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm katıldı.

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