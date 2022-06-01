Başkan Şahin, "Osmaneli turnuvaların merkezi oldu"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinin 4 önemli maça ev sahipliği yapacağını söyleyerek, "Osmaneli turnuvaların merkezi oldu" dedi.

Başkan Şahin, U15, U17 Türkiye final maçlarının yanı sıra TFF U15 Elit Ligi Türkiye Yarı Finali'nde ilçelerinde oynanacağını söyledi. Şahin, "UEFA standartlarında futbol sahalarımızı, antrenman sahalarımızı ve şehir içinde bulunan 11 adet halı sahamızı yerinde inceleyerek; ilçemizde tesisleri beğenen ve takdirle karşılayan TFF yöneticileri, Gelişim Liglerinde oynanacak en önemli müsabakaları Osmaneli’ne verdi. Osmaneli Belediyesi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız destekleri ve belediyemizin olanakları ile ilçemizde tesisleşmeye büyük önem verdik. Günlük başarılar yerine geleceğe yatırım yapıyoruz.Bir taraftan tesisleşmeyi arttırırken diğer taraftan örnek altyapımızla örnek bir kulüp olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TFF'nin ilçemizde yaptığı incelemeler sonrası Osmaneli bir çok turnuvaya ev sahipliği yapacak kapasitede görüldü. Konaklama, yemek, sosyal olanaklar ve spor tesislerimizle Osmaneli bölgemizde sporun merkezi konumuna geldi. Bilecik ASFK ve ililçe Gençlik Spor Müdürlüklerini verdiği desteklerle TFF'nun ilçemize verdiği değerin sonucu olarak geldiğimiz noktayı önemsiyoruz. Gelen takımlarımızın ilçemizden memnun ayrılmaları için Osmaneli Belediyesi olarak her kolaylığı göstereceğiz" dedi.

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