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Rektör Beydemir’e Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç’tan ziyaret

İHA

Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'ı makamında kabul etti.

Rektör Beydemir’e Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç’tan ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'ı makamında kabul etti.
Bilecik’in Bozüyük İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette iki kurum arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Ziyaretin ardından ziyareti için Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'a teşekkür eden Rektör Beydemir, hediye takdiminde bulundu. Yüzbaşı İnan’ a Rektör Beydemir için getirdiği hediyeyi takdime ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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