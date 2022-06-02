En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde minik öğrencilere yangın eğitimi verildi

Arif Nihat Asya Ortaokulu ana sınıfı öğrencilerine Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli personel tarafından uygulamalı yangın eğitimi verildi. İtfaiye personeli tarafından minik öğrencilere yangın konusunda gerekli tüm bilgiler verilerek yangından uzak durmaları, ateş ve çakmakla oyun oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. İtfaiyeci montu giyerek yangın söndürme hortumu ile pratik yapan miniklere kek ve meyve suyu ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.