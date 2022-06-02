Kaymakamlık Futbol Turnuvası final maçında kupalar sahiplerini buldu

Bilecik’in Söğüt ilçesinde oynanan Kaymakamlık Futbol Turnuvası final maçı ile sona erdi.

Söğüt Kaymakamlığı organizasyonunda gerçekleştirilen turnuvanda final maçları oynandı. 11 takımın katılımı ile ilçe kapalı halı sahasında coşkuyla izlenen final maçlarında turnuvanın kazananı Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı olurken, 2’nci Söğüt Belediyesi, 3’ücü Söğüt Seramik, 4’üncü ise Söğüt Kaymakamlığı oldu. Dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanı Albay İsmail Karaca, Belediye Başkanı İsmet Sever takdim etti.

Kaymakam Tuncer, turnuvanın düzenlenme aşaması dahil olmak üzere emeği geçen herkese, katılan takımlara ve seyircilere teşekkür ederek şampiyon olan takımı daha tebrik etti.

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