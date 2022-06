Bilecik'te Kağıt Rölyef Sergisi'ndeki eserler büyük beğeni topladı Bilecik Belediyesi El Sanatları Kursu Öğretmeni Gülcan Özcan; "Meşakkatli, fakat bir o kadar da keyifli çalışmalarımızın meyvesini beğeniye sunmanın gurur, onur ve mutluluğunu yaşıyoruz"

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi'ndeki kağıt rölyef kursunda hazırlanan eserler sergilendi.

Yaklaşık 8 ay süren kurs sonunda hazırlanan eserler, katılımcılar tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen sergiye Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı katılarak yapılan çalışmaları inceledi. Verilen kurslarda harika çalışmaların ortaya konulduğunun altını çizen Başkan V. Subaşı kursa katılan kursiyerleri tebrik etti.

Bilecik Belediyesi'nin fiziki anlamda olduğu gibi kültürelsanatsal ve sosyal alanda da birçok güzel hizmeti vatandaşla buluşturduğunu kaydeden Başkan V. Subaşı bu yöndeki çalışmalara katkı vermeye devam edeceklerini söyledi. Her bir eserin büyük bir sabırla işlendiğini hatırlatan Başkan V. Subaşı, ‘’Bazen kursları ziyaret etme fırsatım oluyordu. Gerçekten de her bir çalışma büyük bir sabırla yapılıyor. Kadın elinin burada da en güzel şekilde çalışmalara yansıtıldığını gördük. Kurslara katılan bütün kadınlara teşekkür ediyorum’’ dedi.

"Meşakkatli fakat bir o kadar da keyifli çalışmalarımızın meyvesinin sizlerin beğeninize sunmanın gurur, onur ve mutluluğunu yaşıyoruz"

Bilecik Belediyesi El Sanatları Kurs Öğretmeni Gülcan Özcan, sergiyi açmanın mutluluğu yaşadıklarını anlatarak, "Böylesi güzel bir atmosferde çok meşakkatli fakat bir o kadar da keyifli çalışmalarımızın meyvesi kağıt rölyef çalışmalarımızı sizlerle birlikte sergisini açmak ve beğeninize sunmanın gurur, onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutlu günümüzde yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkürü de bizlere her türlü anlamda yalnız bırakmayan, destek veren Belediye Başkan Vekilimiz Melek Mızrak Subaşı hanımefendiye bir borç olarak biliyorum" dedi.

El Sanatları Öğretmeni Özcan açılışta Başkan V. Subaşı’na kendi yaptığı bir çalışmayı hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Konuşmaların ardından serginin açılışını yapan Başkan V. Subaşı ve kursiyerler, eserleri gezerek, yapılışları ve konuları hakkında bilgi aldı.

