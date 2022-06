Edebali Ortaokulu başarısıyla adından söz ettiriyor

Bilecik’te tarihi ve kültürüyle köklü okulu Edebali Ortaokulu, her daim akademik, sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal alandaki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Edebali Ortaokulu sınavla öğrenci alan okullar olan Fen Liselerine son dört yılda 146 öğrenci, Anadolu Liselerine, MTAL ve Anadolu İmam Hatip Liselerine 320 öğrenci, Meslek Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liselerine 470 öğrenci yerleştirdi. Edebali Ortaokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu, önümüzdeki yılda da Edebali Ortaokulu ailesi her branşta tam kadrosu ile eğitim öğretime devam edeceklerini belirterek, "5'inci sınıflarda başlayan Yabancı Dil Proje Okulu Eğitimi her yıl yenilikleri ve projeleriyle eğitimöğretim sürecine katkı sağlayan, ‘Matematik ve Fen Bilimleri Ulusal ve Uluslararası Sınavlara ve Projelere Hazırlık Grupları’ ve ‘Robotik Kodlama Atölyesiyle’ çalışmalarına devam eden Edebali Ortaokulunun yinelenecek başarılarıyla adından söz ettirmeye devam edecek. Bu anlamda 8'inci sınıf öğrencilerine ve ülke genelindeki tüm öğrencilere 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak olan LGS’de sonsuz başarılar diliyoruz. Zihinleri ve gelecekleri aydınlık olsun" ifadelerine yer verdi.

