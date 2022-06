Afganistan uyruklu kursiyerler Türkçe şiir okudu Bilecik'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı Bilecik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız, "Bizim asıl misyonumuz yüce devletimiz adına gönüller kazanmaktır" "Kazandığımız tebessümlü yüzler bizim güç kaynağımızdır"

Bilecik'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sergi açılışıyla başladı. Bilecik Halk Eğitimi Merkezi'nde Türkçe Eğitimi alan Afganistan uyruklu kursiyerler Sedef Heidari ve Meryem Mirzai'in Türkçe okuduğu şiirler büyük beğeni aldı.

Bilecik'te 1 hafta boyunca doya doya kutlanacak olan Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerin birbirinden güzel el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği sergi ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan hafta Bilecik Halk Eğitimi Merkezi'nde Türkçe Eğitimi alan Afganistan uyruklu Sedef Heidari 'Bir Harfin Peşinde', aynı ülkeden Meryem Mirzai ise 'Uçun Kuşlar' adlı şiirleri Türkçe okudular.

Ardından açılış konuşması yapan Bilecik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız, 7’den 77’ye her renkten ve her dilden insanın talepleri doğrultusunda en iyi eğitimi vermeyi amaçlayan bir kurum olduklarını belirtti. Yıldız, "Küçük bir çocuğun içindeki sanat yeteneğini geliştirmek, okuma hayali gerçekleşemeyen bireylere okumayazma öğretmek, meslek edinmek isteyen kişilere gerekli eğitimleri vermek ve tüm bunların sonucunda kazandığımız tebessümlü yüzler bizim güç kaynağımızdır. Bizim asıl misyonumuz yüce devletimiz adına gönüller kazanmaktır. Biz tüm mesaimizde devletin emaneti olan kursiyerlerimize hep bu düstur ile yaklaştık. Halk eğitimi örgün eğitimden sonra hangi yaşta olursa olsun, bireyin, demokratik bir toplumun temel ilkeleri ile çatışmamak koşuluyla, gereksinme duyduğu bir konuyu dilediği amaçla öğrenmesi için, toplumun kamu hizmeti veya gönüllü kuruluşlar aracılığı imkânlar sunar. Halk Eğitimi Merkezleri, dünya üzerindeki değişim sonucu oluşan yeni bilgi ve becerileri toplumdaki bireylere kazandırmaya çalışan kurumlar olarak biliniyor Hayat Boyu Öğrenme Haftası şenliklerimizde kurs çeşitliliğimizi de yansıtmaya çalıştık. Bu gün burada açılışını gerçekleştireceğimiz 7 günlük şenlik süreci kurum binamız dışında da kurs açtığımız yerlerde de devam edecek ve en son Kongre Merkezimizde bir final programı ile sonlanacaktır. Biz hazırlanırken çok keyif aldık, umarız sizin de gönlünüze hitap edebiliriz. Bu yolda bizlere her daim destek olan Valim Dr. Kemal Kızılkaya başta olmak üzere işbirliği ve desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Yasin Özdemir, El Sanatları Merkezi Müdürümüz Aytekin Yönter ve babacan tavırlarıyla bizleri kucaklayan İl Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Sami Akyol olmak üzere Hayat Boyu Öğrenme Haftamız olan bu güzel çalışmaları gerçekleştiren başta müdür yardımcılarım olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerin birbirinden güzel el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği sergi açılış gerçekleştirildi. Katılımcıların sergiyi gezmesiyle ilk günkü etkinlikler sona erdi.

