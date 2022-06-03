Aileleriyle kavuşan acemi askerler gözyaşlarına hakim olmadı Bilecik'te pandemi sonrası ilk defa yemin töreni yapıldı

Bilecik'te yemin eden 2 bin 680 acemi erin bazıları, tören sonrası aileleriyle kavuşunca gözyaşlarına hakim olmadı.

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Alay Jandarma Eğitim Komutanlığında vatani görevini yapan 2002/2 tertip 1'inci grup erler, törenle yemin etti. Pandemi sonrası ilk defa yapılan yemin törenine Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın yanı sıra Alay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, askeri personel ve vatandaşlar katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende 2 bin 680 mehmetçik yemin ederken yaklaşık 8 bin kişi de töreni izledi. Askerlerin toplu bir şekilde yemin etmesinin ardından ödüle layık görülen erlere Vali Kızılkaya tarafından başarı belgeleri verildi. Bu gururlu günlerinde kahraman Mehmetçiğin ve ailelerinin yanında olmaktan ötürü duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Kızılkaya, askerlere vazifelerinde üstün başarılar diledi.

Öte yandan tören sonrası aileleriyle kavuşan acemi askerler ve aileleri gözyaşlarına hakim olmadı.

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