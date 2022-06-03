Genç yeteneklerin eserleri OEDAŞ’ta sergileniyor

OEDAŞ’ın ilköğretim çağındaki çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla bu yıl Bilecik’te düzenlediği ve geçtiğimiz ay sonuçlarını açıkladığı “Enerji Tasarrufu” temalı şiir ve resim yarışmasındaki eserlerin bir bölümü OEDAŞ Bilecik İl Müdürlüğü’nde sergilenmeye başladı. Sergi, yaz boyunca OEDAŞ İl Müdürlüğü’ne gelen tüm vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (OEDAŞ) geleneksel şiir ve resim yarışması bu yıl Bilecik’te düzenlenmiş, yarışmanın sonuçları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın da kutlandığı coşkulu bir törenle açıklanmıştı. İlkokul öğrencilerinin resim, ortaokul öğrencilerinin ise şiirleriyle katıldığı “Enerji Tasarrufu” temalı yarışmadaki eserler büyük beğeni kazanmıştı.

OEDAŞ genç yeteneklerin bu eserlerini Bilecikliler ile buluşturmak üzere bir sergi açtı. OEDAŞ İl Müdürlüğü’nde yaz boyunca ziyarete açık olacak sergide, dereceye giren şiir ve resimlerin yanı sıra yarışmaya katılan eserlerden bazıları da görülebilecek.

Çocuklarda çevre bilinci ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturma hedefiyle düzenlenen yarışma, önümüzdeki yıl Eskişehir’de gerçekleştirilecek.

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