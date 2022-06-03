Bozüyük Belediye Meclisi Haziran ayı toplantıları başladı

Bozüyük Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantının 1. birleşiminde 12 gündem maddesi görüşüldü. Gündemde ilk olarak ilgili kanunlar gereğince İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulması ve kurulacak bu birimi sevk ve idare etmek üzere l adet birinci derece müdür kadrosunun ihdas edilmesi konusu ve gündemin 2. maddesinde ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dolu kadro derece değişikliği yapılması konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Ardından belediyenin mevcut devam eden davalarında mahkemelere sunulmak üzere İller Bankası, yurtiçi bankalar, fonlar, kredi kuruluşları v.b. finans kurumlarından 5 milyon TL teminat mektubu için görüşmeler ile anlaşmalar yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 4. maddesinde ülkemizdeki ekonomik gelişmeler, personel giderleri ve malzeme giderleri maliyetlerinin artışlarından dolayı belediyenin 2022 mali yılı bütçesine ek olarak 93 milyon TL ek bütçe yapılmasının ihtiyacı konusu oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilirken, ardından Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına Ait Yönetmeliğin görüşülmesi konusu ile Gündüz Çocuk Bakımevine kaydı yapılacak olan çocukların velilerinden tahsil edilecek olan ücretin belirlenmesi konusu oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Gündemin 7, 8 ve 9. maddelerinde yer alan imar planı revizyonu ile imar planı değişikliği taleplerinin yer aldığı konular İmar Komisyonuna sevk edildi. İptal kararı onanan; Yeni Mahalle’de 54 ada 17 parselde Akaryakıt İstasyonu olarak yapılan ilave imar planına ilişkin Belediye Meclis Kararının ve bu karar ile onaylanan l/l000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve l/5000 ölçekli ilave nazım imar planının iptal edilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının sonunda ise Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi. Muhtarlar mahallelerine yapılan çalışmalar için Başkan Bakkalcıoğlu’na teşekkür ederken yeni taleplerini ve sorunlarını da direk Başkan Bakkalcıoğlu’na ilettiler. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca Meclisi takip etmeye gelen Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı ve İsmetpaşa Mahalle Muhtarı İlhami Çınar, Beşiktaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Vural ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cem Çevik’ “hoş geldiniz” diyerek mahalle muhtarları için Bozüyük Belediye Meclisi’nde yer ayırdıklarını ve gündemin bitiminde muhtarların istek ve sorunlarını dinlediklerini anlattı. Meclis salonunda Muhtarlarla birlikte hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.

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