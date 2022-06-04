Bilecik'te binlerce çiçek toprakla buluşmak için hazırlanıyor

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı çalışanlar, birçok alanda yaptıkları çalışmalarla Bilecik’i güzelleştirmeye devam ederken, binlerce çiçek toprakla buluşmak için hazırlanıyor.

Yaz mevsimi çalışmalarında başta orta refüjlerdeki çalışmalar olmak üzere bütün mahallelerde faaliyetlerini sürdüren ekipler, Bilecik’i yaza hazırlıyor. Vatandaşların vakit geçirdiği park ile bahçelerde bakım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, birçok noktada da ot temizliği yapıyor. Ekipler ayrıca Bilecik Belediyesi Sera Alanı’nda yetiştirilen çiçekleri yaz mevsiminde toprakla buluşması için hazırlıyor.

Yoğun ziyaretçi ve misafirin ağırlandığı Şeyh Edebali Türbesi ve çevresi ile Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Tarihi Belediye Binası çevresi gibi alanlarda da faaliyetlerini sürdüren ekipler, vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.

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