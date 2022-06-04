Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri maharetlerini sergiledi

Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören kursiyerler Hayat Boyu Öğrenme Haftasında maharetlerini sergiledi. Dolu dolu geçen programda gösteriler büyük ilgiyle izlendi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Cumhuriyet Meydanı’nda kutlanan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Programda, açılış konuşması gerçekleştiren Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yılmaz, sene içerisindeki kurslarda yapılan güzel eserlerin sergilendiğini ifade etti. Programda sırasıyla kursiyerlerin ney dinletisi, boks kursu sporcuların gösterisi, karate kursu sporcuların gösterisi, kursiyerlerin keman dinletisi, İzmir yöresi halk oyunları ekibi gösterisi, kursiyerlerden piyano dinletisi, potpori halk oyunu ekibinin gösterisi, kursiyerlerden gitar dinletisi, kursiyerlerden bağlama dinletisi, Trabzon yöresi halk oyunu ekibinin gösterisi, kursiyerlerden şan ve solfej dinletisi, Bilecik halk oyunları ekibinin gösterisi, kursiyerlerden gitar dinletisi, solo zeybek halk oyunu gösterisi ile kursiyerler maharetlerini gösterdi.

Gösterilerin yanı sıra kurulan stantlarda, çömlekten amigurumiye, halı dokumadan dikişe, kağıt rölyeften ebru sanatına kadar yapılmış olan eserler sergilendi.

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