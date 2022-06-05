İl Başkanı Yıldırım, şehit Demir’i unutmadı

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AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyüklü şehit Ünal Demir’in şehadetinin yıldönümünde Mevlidi Şerif okunan programa katılarak ailesiyle bir araya geldi.

2018 yılında Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir’in, şehadetinin 4'üncü yılı için Mevlidi Şerif okutuldu. Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesi Konağı'nda okutulan Mevlidi Şerif'e AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın yanı sıra Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Amacımız şehitlerimizi unutturtmamak ve ailelerine yanlarında olduğumuzu hissettirmek” dedi.

Başkan Yıldırım, şehidin babasına Türk Bayrağı işlemeli tabloyu hediye ederek şehide Allah’tan rahmet ailesine sabır diledi.

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