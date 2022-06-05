Bilecik'ten Tekeköy'e gönül köprüsü

Bilecikli iş adamı Kazım Yağmur, Şehit Serkan Angay İlkokulunda yapılan kütüphane için kitap desteğinde bulundu.

Geçtiğimiz aylar da kendi sosyal medya hesabında örnek bir davranışla Şile'ye bağlı Tekeköyü’ndeki ilkokul için kitap ve kütüphane kampanyası başlatan Dilara İncebacak şimdiye kadar 4 bine yakın kitap desteği sağlayarak, Şehit Serkan Angay İlkokulu öğrencilerini kitaplarıyla buluşturdu. Medya sektöründe hizmet veren Dilara İncebacak sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya duyarsız kalmayan Bilecikli iş adamı Kazım Yağmur desteklerini esirgemedi. Kendisinin de kitap sevdalısı olduğunu söyleyen Yağmur, Bilecik il genelinde de tüm köy okullarında bu tür projelere de destek vermeye hazır olduğunu söyledi.



“Okumak için çokça mücadeleler verdim, kalacak yerim yoktu üniversite kütüphanesinde uyudum ”

Kütüphanenin kısa bir süre içinde açılacağı anlatan Dilara İncebacak, "Ben de okumak için çok büyük mücadeleler verdim. Zor şartlar altında okudum ve hayallerimin peşinden gittim. Köyümüzde okuyan çocukların gözünde de hayal ışıklarını gördüm ve onlara inandım. Bir anda neden böyle bir kampanya ya el atmayayım ki diye düşündüm. Zaten buranın yerlisiyim burası benim memleketim. Allah’a şükür şu anda her şey güzel gidiyor. Büyüdüm, kendimi geliştirdim tüm zorluklara rağmen. Tanıdığım tanımadığım uzak yakın hiç fark etmez herkes bana ulaştı kitap yolladı, yardımcı olmaya çalıştı. Öncelikle katkılarından dolayı Şişe Belediyesine , okul müdürümüz Nuray Gözay hanıma bana inandığı için sonrasında yanımda dostum Kazım Yağmur ve ismini daha hatırlayamadığım tanıdığım ve tanımadığım tüm herkese çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bir çocuk okursa öğretmen olur, doktor olur, mühendis olur, asker olur, polis olur. Bir çocuk okursa dünya değişir, bir çocuk okursa dünya da çiçekler açar, bahar olur” dedi.

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