Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmada 75,98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gerçekleştirilen operasyonda 75,98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y. İsimli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti' suçundan yasal işlem başlatıldı. Şahıs ilk ifadesinin ardından çıkarıldığı Bozüyük Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.