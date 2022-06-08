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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te minik öğrenciler tarladan çilek topladı

İHA

Bilecik'te eğitim alan Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencileri tarladan çilek topladı, üretimi hakkında bilgi aldı.

Bilecik'te minik öğrenciler tarladan çilek topladı

Bilecik'te eğitim alan Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencileri tarladan çilek topladı, üretimi hakkında bilgi aldı.
Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencileri, Bilecik merkeze bağlı Ulupınar Köyü'nde Yalçın Nar tarafından 60 dönem üzerine kurulan çilek bahçesine geldiler. Minikler tarladan kopardıklarını çilekleri taze taze yerlerken, güzel bir gün geçirdiler. Yalçın Nar, miniklere çileğin nerde yetişir, nasıl bakılır, nasıl verim verir gibi bilgiler verdi. Ardından minikler aldıkları sepetlerle tarladan çilek toplarken, çileğin nasıl toplanacağını da öğrendiler. Eğlenceli bir gün geçiren minikler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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