‘Lider Çocuk Tarım Kampı’nda öğrenciler doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandı

Bilecik'te her yıl seçilen bir okulun 4’üncü sınıf öğrencileriyle yapılan ‘Lider Çocuk Tarım Kampı’nda öğrenciler çeşitli sunumlar ve etkinliklerle doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca koordine edilen ‘Hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk’ ilkesinden yola çıkarak çocuklara; ilkokul öğrencilerine yönelik her yıl düzenlenen ‘Lider Çocuk Tarım Kampı’ bu sene Malhun Hatun İlkokulu 4/A Sınıf öğrencileri ile yapıldı.

Üç gün süren Lider Çocuk Tarım Kampı’nın 1’inci gününde öğrenciler Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ı odasında ziyaret etti. İl Müdürü Yoldaş çocuklarla tek tek tanışıp sohbet etti. Ardından İl müdürlüğü sosyal tesisler toplantı salonunda çocuklara su ürünleri mühendisliği tanıtımı, su ürünleri yetiştiriciliği, balık tüketiminin faydaları konusunda sunum yapıldı. Sunum sonrası ‘Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği’ temalı resim yapma etkinliği gerçekleştirildi. Kampın 2’inci gününde Bozüyük ilçesinde bulunan Liman Entegre Balıkçılık San. Tic. Ltd. Şti. Balık Yetiştiriciliği Tesisi ziyaret edilerek balık yetiştiriciliği hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Yetkililer tarafından balıkların sofralık boya ulaşana kadarki serüveni anlatıldı. Sonrasında Mersu Alabalık Tesisinde öğrencilere balık tutma etkinliği gerçekleştirildi. Kampın 3’üncü günü ise Bilecik’in Merkez ilçesinde bulunan Yaşayan Tarih Müzesi gezisi yapıldı. Müze gezisi sonrasında Pelitözü Göleti’nde öğrencilerin yapmış oldukları resimler sergilendi.

Törene Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve kurum müdürleri katıldı. Vali Yardımcısı Kadiroğlu tarafından öğrencilere ve öğretmenlere katılım belgeleri takdim edildi.

