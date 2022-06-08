Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri birbirinden güzel, birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu.

Merkez binasında sabah yapılan ilk etkinlikte satranç öğretmeni Zafer Dinç ve satranç kursiyerleri, satranç sporunun tanıtılması, yaygınlaştırılması ve satranç sporuna verilen önemin arttırılması için kendi aralarında gösteri maçları yaptılar. Karşılaşmaların ilk hamlesi Kaymakam Adem Öztürk ve Kaymakam Refiki Yunus Tekçe tarafından yapıldı. Etkinlikle ilgili kurs öğretmenlerinden bilgi alan Kaymakam Adem Öztürk, öğrencilere başarılar diledi. Daha sonra akıl oyunları turnuvasını ziyaret eden Kaymakam Öztürk’e akıl oyunları öğretmeni Aylin İbiş tarafından bilgi verildi. Turnuva sonrasında ödül töreni konferans salonunda yapıldı.

Farklı kategorilerde dereceye giren öğrencilere madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Kurum Müdürü Levent Susam, İlçe Orman ve Tarım Müdürü İsmail Aksu, kurum müdür yardımcıları Aysel Oğul, Rıdvan Güner ve kurumda görev yapan öğretmenler tarafından verildi.

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