BŞEÜ Tiyatro Bölümü öğrencileri Osmaneli'nde tiyatro oyunları sahneledi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından “Tarla Kuşuydu Julied" ve Komik Para" adlı oyunları sahneledi.

Osmaneli Belediyesi ile yapılan proje çerçevesinde düzenlenen ve ilçe halkı tarafından çok beğenilen oyunları öğrenciler büyük bir beceri ile sundular. Tiyatro oyunu sonrasında oyunculara teşekkür etmek üzere sahneye gelen Osmaneli Belediye Başkan Münür Şahin "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden gelerek bizlere bu muhteşem oyunları sergileyen tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Tiyatro eğitimi alan siz değerli oyuncularımıza baktığımızda şundan emin oluyoruz ki gelecekte tiyatro şimdi bulunduğu noktadan çok daha ileriye gidecektir. Öğrenci arkadaşlarımızı ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Öğrencilerimizin kültürel ve sanatsal etkinlikleri sahiplenmeleri ve profesyonel tiyatrocular gibi bu tür oyunları sergileyebiliyor olmaları bizleri çok sevindirmektedir” diye konuştu.

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