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Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, Kur'an kursu öğrencilerinin taşındığı minibüsün TIR'a çarptığı kazada, 13 kişi yaralandı. Minibüs şoförü Evren Dinçer'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Bozüyük ilçesi Muratdere köyü yakınlarında meydana geldi. Kütahya´dan Bursa´ya hafızlık sınavına giden, Gediz Kız-Erkek Kur'an kursunun öğrencilerini taşıyan Evren Dinçer'in kullandığı 43 LN 165 plakalı minibüs, aynı yönde giden Mustafa Sırlı yönetimindeki 06 PGZ 83 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 6 öğrenci, 5 kurs öğretmeni, müftü ve şoför yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bozüyük ve İnegöl Devlet Hastanesi ile Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs şoförü Evren Dinçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-06-09 10:31:07



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