Bilecik'te asfalt kaplamayla bakım ve onarım çalışmaları

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Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde yürütülen sathi asfalt kaplama projelerini sürdürüyor.

Ekipler İnhisar’a bağlı Harmanköy, Akköy, Muratça köyü ve Gölpazarı’na bağlı Bedi köyü’nde çalışmalarına devam ediyor. Bilecik Valiliği’nden alınan bilgiye göre, vatandaşların daha iyi şartlarda ulaşımlarını sağlamaları için köylerin bağlantı yollarında toplam 12,5 kilometre asfalt kaplamayla bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

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