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VALİ KIZILKAYA, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bozüyük ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerinin taşındığı minibüsün TIR'a çarpması sonucu yaralanan 13 kişiyi hastanede ziyaret etti. Yaralılar hakkında bilgi alan Vali Kızılkaya, tek tesellilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu söyledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-06-09 13:21:50



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